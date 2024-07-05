Bakan Yerlikaya: Kayseri'de olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı (3)

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ESNAFZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından cuma namazı için Kocasinan ilçesindeki Ahmet İnci Camisi'ne geçti.
ESNAFZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından cuma namazı için Kocasinan ilçesindeki Ahmet İnci Camisi'ne geçti. Namaz sonrası Bakan Yerlikaya, Melikgazi ilçesindeki Millet Caddesi ve Kazancılar Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptı. Yerlikaya'ya Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşlik etti. Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Bakan Yerlikaya, bir pastırma dükkanına girdi ve pastırma doğradı.
Bakan Ali Yerlikaya, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.
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