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        Bakan Yerlikaya: Kayseri'de olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı (3)

        ESNAFZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından cuma namazı için Kocasinan ilçesindeki Ahmet İnci Camisi'ne geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:40
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        Bakan Yerlikaya: Kayseri'de olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı (3)
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        ESNAFZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından cuma namazı için Kocasinan ilçesindeki Ahmet İnci Camisi'ne geçti. Namaz sonrası Bakan Yerlikaya, Melikgazi ilçesindeki Millet Caddesi ve Kazancılar Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptı. Yerlikaya'ya Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşlik etti. Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Bakan Yerlikaya, bir pastırma dükkanına girdi ve pastırma doğradı.

        Bakan Ali Yerlikaya, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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