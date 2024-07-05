Kayseri'de 71 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 44 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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