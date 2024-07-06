Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'deki olaylarda, iş yerinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı

        KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:21 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'deki olaylarda, iş yerinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu I.A.'nın, 7 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası meydana gelen olaylarda, bir iş yerinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı. 

        Olay, 30 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Danişmentgazi Mahallesi’ndeki pazar yerinin lavabosunda meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu I.A., akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası çevredekiler I.A.'yı linç etmeye çalıştı. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri zırhlı araca bindirdikleri I.A.'yı gözaltına aldı. Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi. Olaya müdahale eden 21 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı. Gözaltına alınan I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Bir iş yerinin taşlarla camlarının kırılma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin V.H. (39), B.H. (27) ve A.K. (53) olduğunu belirledi. Şüphelilerden V.H.'nin 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme', B.H.'nin ise 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, polis merkezine götürüldü. 

        Diğer yandan mesajlaşma uygulamalarında kurulan gruplarda attığı mesajlarla halkı kin ve nefrete sevk ettiği belirlenen H.Y.T. (16), yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki olaylara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'deki olaylara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
        17 yıl hapisle aranan hükümlü, mutfak dolabında yakalandı
        17 yıl hapisle aranan hükümlü, mutfak dolabında yakalandı
        Melikgazi ilçesine yeni aile sağlığı merkezi kazandırılıyor
        Melikgazi ilçesine yeni aile sağlığı merkezi kazandırılıyor
        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Hacılar'daki kanal projesinde yüzde 60 seviyesine gelindi
        Hacılar'daki kanal projesinde yüzde 60 seviyesine gelindi
        Kayseri'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari mutfak dolabında...
        Kayseri'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari mutfak dolabında...