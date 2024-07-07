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        Trenle geldiği kenttte 5 kilo uyuşturucu ile yakalandı

        KAYSERİ'de il dışından kente trenle gelen ve 5 kilo 80 gram uyuşturucu ile yakalanan P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:30
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        Trenle geldiği kenttte 5 kilo uyuşturucu ile yakalandı
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        KAYSERİ'de il dışından kente trenle gelen ve 5 kilo 80 gram uyuşturucu ile yakalanan

        P.K. (19) polis tarafından gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, P.K.'nın il dışından kente trenle uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis, trenden inen şüpheli P.K.'da 5 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirdi. P.K. gözaltına alındı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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