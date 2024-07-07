Trenle geldiği kenttte 5 kilo uyuşturucu ile yakalandı
KAYSERİ'de il dışından kente trenle gelen ve 5 kilo 80 gram uyuşturucu ile yakalanan P.
KAYSERİ'de il dışından kente trenle gelen ve 5 kilo 80 gram uyuşturucu ile yakalanan
P.K. (19) polis tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, P.K.'nın il dışından kente trenle uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis, trenden inen şüpheli P.K.'da 5 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirdi. P.K. gözaltına alındı
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