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        Yangından itfaiye merdiveninin sepetine atlayarak kurtuldu; o anlar kamerada

        KAYSERİ'demembran uygulaması yapılan 7 katlı binanın çatısında çıkan yangında alevlerin arasında kalan işçi, itfaiyenin uzattığı merdivenin sepetine yaklaşık 2,5 metreden atlayarak kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:45
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        Yangından itfaiye merdiveninin sepetine atlayarak kurtuldu; o anlar kamerada
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        KAYSERİ'demembran uygulaması yapılan 7 katlı binanın çatısında çıkan yangında alevlerin arasında kalan işçi, itfaiyenin uzattığı merdivenin sepetine yaklaşık 2,5 metreden atlayarak kurtuldu. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yangın, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi 4374'üncü Sokak'ta meydana geldi. Membran uygulaması yapılan binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatıyı kapladı. Bir işçi, alevlerin arasında kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda mahsur kalan işçi, olay yerine gelen itfaiyenin uzattığı merdivenin sepetine yaklaşık 2,5 metreden atladı. İşçi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Diğer yandan çatıda mahsur kalan işçinin merdivenin sepetine atlaması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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