Komşu kadını öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı, yeni rapor istedi

KAYSERİ’de bina kapısının kırılması nedeniyle husumetli olduğu yöneticinin eşi, karşı komşusu Nazan Çatbaş‘ı (39) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Mustafa Kayaķıran (27) için istenen raporda, akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Duruşma savcısı, sanık Kayakıran’ın, ‘Canavarca hisle kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Olay sırasında kendinde olmadığını söyleyen Kayakıran ise “Yeniden akıl sağlığı raporu alınmasını ve beraatimi istiyorum” dedi

Olay, 14 Ekim 2022'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda yönetici olan Mehmet Çatbaş ile karşı komşuları arasında, binadaki bir kapının kırılması nedeniyle husumet oluştu. Çatbaş’ın eşi Nazan Çatbaş, asansörden inip binanın önüne çıktığında, karşı komşularının oğlu Mustafa Kayaķıran ile karşılaştı. 2 çocuk annesi Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Çağrılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çatbaş, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa Kayakıran ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Kayakıran hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayaķıran’ın tutuklu yargılandığı davada, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor gelmesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı sanık Kayakıran’ın, ‘Canavarca hisle kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırmasını istedi.