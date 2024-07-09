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        Kayserispor'da Carole ve Bahoken ile yeniden anlaşıldı

        Süper Lig ekibi Kayserispor, sözleşmeleri sona eren Lionel Carole ve Stephane Bahoken ile yeniden anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:25 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:30
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        Kayserispor'da Carole ve Bahoken ile yeniden anlaşıldı
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        Süper Lig ekibi Kayserispor, sözleşmeleri sona eren Lionel Carole ve Stephane Bahoken ile yeniden anlaşma sağladı.

        Transfer yasağı bulunan Süper Lig takımlarından Kayserispor’da sözleşmesi biten futbolcularla görüşmeler devam ediyor. Daha önce Miguel Cardoso ve Carlos Mane ile sözleşme uzatan Kayserispor, Lionel Carole ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulunuldu.

        Stephane Bahoken ile de 1 senelik sözleşme imzalanırken kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken’in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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