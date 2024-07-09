Kayserispor'da Carole ve Bahoken ile yeniden anlaşıldı

Süper Lig ekibi Kayserispor, sözleşmeleri sona eren Lionel Carole ve Stephane Bahoken ile yeniden anlaşma sağladı.

Transfer yasağı bulunan Süper Lig takımlarından Kayserispor’da sözleşmesi biten futbolcularla görüşmeler devam ediyor. Daha önce Miguel Cardoso ve Carlos Mane ile sözleşme uzatan Kayserispor, Lionel Carole ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulunuldu.