Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de, çelik çaydanlık seti üreten iş yerinde yangın

        KAYSERİ'de çelik çaydanlık seti üreten iş yerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de, çelik çaydanlık seti üreten iş yerinde yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de çelik çaydanlık seti üreten iş yerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü. 

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Demirciler Sitesi 18'inci Cadde'de meydana geldi. Çelik çaydanlık seti üretimi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yangın, 8 itfaiye aracı ve 30 personelin çalışmasıyla yaklaşık yarım saatte söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Kayserispor'da Carole ve Bahoken ile yeniden anlaşıldı
        Kayserispor'da Carole ve Bahoken ile yeniden anlaşıldı
        Kayseri'de hayırsever işbirliğiyle yaptırılan aile sağlığı merkezi hizmete...
        Kayseri'de hayırsever işbirliğiyle yaptırılan aile sağlığı merkezi hizmete...
        Kayserispor'da sezon hazırlıkları devam ediyor
        Kayserispor'da sezon hazırlıkları devam ediyor
        2 cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        2 cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        Hacılar'da yaz spor kurslarında çocuklar keyifli vakit geçiriyor
        Hacılar'da yaz spor kurslarında çocuklar keyifli vakit geçiriyor
        Kayseri'de ciple çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de ciple çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı