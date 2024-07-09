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        İki gündür kayıptı; tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu

        KAYSERİ'de iki gündür kayıp olan Celal S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 23:31 Güncelleme: 09.07.2024 - 23:35
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        İki gündür kayıptı; tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
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        KAYSERİ'de iki gündür kayıp olan Celal S. (22), hafif ticari aracın içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde, bir kişinin 38 AKM 798 plakalı hafif ticari aracın içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde başından vurulmuş halde bulunan araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin 2 gündür kayıp olan Celal S.'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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