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        Göç İdaresi Başkanı Toros, Kayseri'de ev ve iş yerleri zarar gören Suriyelileri ziyaret etti

        GÖÇ İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 23:49 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:05
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        Göç İdaresi Başkanı Toros, Kayseri'de ev ve iş yerleri zarar gören Suriyelileri ziyaret etti
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        GÖÇ İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Toros, daha sonra ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti.

        Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Toros'un yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, kaymakam ve belediye başkanları katıldı. Toplantıda, Kayseri’de yaşanan son olaylar değerlendirildi. Vali Çiçek ve Başkan Toros, daha sonra Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Atilla Toros, Kayseri’de yaşanan olaylarda ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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