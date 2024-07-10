Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Transfer yasağı bulunan Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları geçen hafta başladı. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, bugün gerçekleşen antrenman sonrası özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Futbolculara kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, EKG ve dahiliye muayeneleri yapılarak, kan değerlerine bakıldı.

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