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        Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

        Süper Lig ekibi Kayserispor'da futbolcular, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 19:02 Güncelleme: 10.07.2024 - 19:05
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        Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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        Süper Lig ekibi Kayserispor’da futbolcular, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

        Transfer yasağı bulunan Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları geçen hafta başladı. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, bugün gerçekleşen antrenman sonrası özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Futbolculara kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, EKG ve dahiliye muayeneleri yapılarak, kan değerlerine bakıldı.

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