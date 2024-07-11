Kayseri Valisi Çiçek: Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar

KAYSERİ Valisi Gökmen Çiçek, "Hepinizin bildiği gibi, Kayseri'mizde büyük bir oyun oynandı. Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar. Birçok provokasyonlar yapıldı. Bizim birlik ve beraberliğimize, dinamit konulmaya çalışıldı. Ne yaparsa yapsınlar, bu şehir huzur şehri" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Mali Genel Kurul Toplantısı'na Vali Gökmen Çiçek ve iş adamları katıldı. Kayseri'de 30 Haziran'da Suriye uyruklu I.A.'nın, 7 yaşındaki akrabası kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara ilişkin konuşan Vali Çiçek, "Hepinizin bildiği gibi, Kayseri'mizde büyük bir oyun oynandı. Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar. Birçok provokasyonlar yapıldı. Bizim birlik ve beraberliğimize, dinamit konulmaya çalışıldı. Ne yaparsa yapsınlar, bu şehir huzur şehri. Bu şehir birlik ve beraberliğin şehri. Bu şehir kardeşlik şehri. Bu şehir sanayicilerin ekonominin ticaretin şehri. Bu şehrin berrak havasını karartamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ilin valisi olarak, bir kardeşimiz olarak ve sizden aldığımız güçle esnafımızdan, memurumuzdan, çiftçimizden, köylümüzden, çalışanımızdan aldığımız güçle, kimsenin bizim huzurumuzu kaçırmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.