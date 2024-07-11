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        Kayseri'de 12 yıl hapisle aranan firari hükümlü, gardıropta yakalandı

        KAYSERİ'de, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 23:05 Güncelleme: 11.07.2024 - 23:10
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        Kayseri'de 12 yıl hapisle aranan firari hükümlü, gardıropta yakalandı
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        KAYSERİ'de, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S. (29), saklandığı evde gardıropta yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Firari hükümlü, saklandığı evde gardırobun içinde yakalandı. Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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