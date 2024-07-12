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        13 yaşındaki solist ile 93 yaşındaki tambur sanatçısı aynı koroda

        KAYSERİ'de, bestekar Amir Ateş'i anma gecesinde düzenlenen Türk Sanat Müziği konserinde, 13 yaşında solistlik yapan Görkem Işıl Güldemir ile 93 yaşındaki tambur sanatçısı Sabit Özdemir Özenç aynı koroda yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 23:39 Güncelleme: 12.07.2024 - 23:45
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        13 yaşındaki solist ile 93 yaşındaki tambur sanatçısı aynı koroda
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        KAYSERİ'de, bestekar Amir Ateş'i anma gecesinde düzenlenen Türk Sanat Müziği konserinde, 13 yaşında solistlik yapan Görkem Işıl Güldemir ile 93 yaşındaki tambur sanatçısı Sabit Özdemir Özenç aynı koroda yer aldı. 

        Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından, bestekar Amir Ateş'i anma gecesinde Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi. Etkinliğe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Amir Ateş ve davetliler katıldı. Çeşitli eserlerin seslendirildiği konserde, 13 yaşında solistlik yapan Görkem Işıl Güldemir ile 93 yaşındaki tambur sanatçısı Sabit Özdemir Özenç aynı koroda yer aldı. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Görkem Işıl Güldemir, "13 yaşındayım. Türk Sanat Müziği'ni gerçekten çok seviyorum. Babam Türk Sanat Müziği çalışmalarına gidiyordu. Ben de müzikle uğraşmak ve mesleğimi de bu yönde yapmak istiyorum. Bu yüzden babamla birlikte ben de çalışmalara gitmeye başlamıştım. Türk Sanat Müziğini dinledikçe çok hoşuma gitmeye başladı. Ben de söylemeye başladım. Sevdiğim için de konsere çıktım. En yaşlısından gencine kadar bu işin devam etmesi hoşuma gidiyor. Sabit Özdemir Özenç de benim için çok değerli birisi" dedi. 

        'SÜREKLİ ÇALIŞMAK GEREKİYOR'

        Sabit Özdemir Özenç ise "Bu koroda tambur çalacağım. Ben bağlama, ud, tambur ve biraz keman çalarım. Temel sesim tamburdur. Tamburu çok severim. Ben de genç yaşımda başladım. Bu yaşa geldim, bırakmadım. Görkem Işıl da benim gibi sonuna kadar bırakmasın. Gençler musikiye başladığında, bunun şartları var. Doğuştan yetenek, karar vermek, iyi bir öğretmene öğrenci olmak ve sürekli çalışmak gerekiyor. Ben gençlere bunları tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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