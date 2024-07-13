Kayseri'de 14 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
KAYSERİ'de, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.
KAYSERİ'de, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.B.C. (27), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası olan B.B.C.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.B.C., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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