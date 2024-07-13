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        Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de, 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:40
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        Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ’de, ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan M.Ş. (33), yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan M.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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