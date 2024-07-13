Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
KAYSERİ'de, 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan M.
KAYSERİ’de, ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan M.Ş. (33), yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan M.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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