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        Geldikleri çiftlikte 5 at ile 1 eşeği öldürdüler

        KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde Bilal Eskici'nin çiftliğine gelen eski çobanı Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:30
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        Geldikleri çiftlikte 5 at ile 1 eşeği öldürdüler
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        KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde Bilal Eskici'nin çiftliğine gelen eski çobanı Ş.B. ile akrabası B.Ü., 1 eşeği keserek, 5 atı da zehirleyip öldürdü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün İncesu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.B., 2019 yılında Bilal Eskici’nin yanında bir süre çobanlık yaptıktan sonra hayvanların satılmasının ardından çiftlikte bekçi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Ş.B., kendi aldığı hayvanlarını Eskici’nin çiftliğinde beslemeye başladı. Eskici, nisan ayında ise Ş.B.'nin hayvanlarını da alıp çiftlikten çıkmasını istedi.

        3 gün önce çiftliğe gelen Ş.B., elektrik panosunu yaktı. Dün akrabası B.Ü.'yü de yanına alan Ş.B. yeniden çiftliğe geldi. Burada bir süre vakit geçiren Ş.B. ile akrabası çiftlikte bulunan 5 atı zehirledi, 1 eşeği de keserek öldürdü.

        Çiftliğe geldiğinde atlarının ve eşeğinin öldürüldüğünü gören Bilal Eskici, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra Ş.B. ile akrabası B.Ü.'yü gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin eşeği kestiği ve 5 atı da zehirlemek için ahırdan içeri girdikleri görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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