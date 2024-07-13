Geldikleri çiftlikte 5 at ile 1 eşeği öldürdüler

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde Bilal Eskici'nin çiftliğine gelen eski çobanı Ş.B. ile akrabası B.Ü., 1 eşeği keserek, 5 atı da zehirleyip öldürdü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İncesu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.B., 2019 yılında Bilal Eskici’nin yanında bir süre çobanlık yaptıktan sonra hayvanların satılmasının ardından çiftlikte bekçi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Ş.B., kendi aldığı hayvanlarını Eskici’nin çiftliğinde beslemeye başladı. Eskici, nisan ayında ise Ş.B.'nin hayvanlarını da alıp çiftlikten çıkmasını istedi.