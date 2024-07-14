Emekli fizik öğretmeni 63 yaşında tıp fakültesinden mezun oldu

KAYSERİ'de2 çocuk annesi emekli fizik öğretmeni Sergül Evci (63), hayali olan ve yarıda bıraktığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Evci, "63 yaşında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Hayallerimi gerçekleştirdim" dedi.

Kayseri'de yaşayan Sergül Evci, 1978 yılında ERÜ Tıp Fakültesi'ni kazandı. 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle Evci, okuluna devam edemedi. 2'nci sınıfı bitirdikten sonra okulu bırakan Evci evlendi ve 2 çocuğu oldu. Evci, evlendikten sonra Çukurova Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazandı. 1994 yılında mezun olan 2 çocuk annesi, 20 sene öğretmenlik yaptı ve 2014'te emekli oldu. Daha sonra 7143 sayılı Af Kanunu ile doktorluk hayalini tamamlamaya karar verdi. Bunun üzerine tekrar öğrenimine başlayan Evci, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Evci, üniversitede düzenlenen törende mezuniyet belgesini aldı.

'OKUMANIN, İNSANIN UFKUNU GENİŞLETTİĞİNE İNANIYORUM' Yaşadığı süreci anlatan Evci, "20 sene fizik öğretmenliği yaptıktan sonra emekli oldum. 18 yaşından bu yana doktor olmak, hayalimdi. Sınava ilk girişimde tıp fakültesini kazandım. Türkiye'nin karışık olduğu bir dönemde Ankara'da tıp okuyordum. Kendimi psikolojik olarak devam edecek güçte bulamadım. O nedenle okulu bıraktım. Okumanın, insanın ufkunu genişlettiğine inanıyorum. İnsan beynini pozitif yönde etkilediğini düşünüyorum. İnsan beyninin daha genç kalmasını sağladığı bir gerçek aslında. Beynin sürekli spor yapması anlamına geliyor. Beynin spor yapmasını bütün insanlara tavsiye ediyorum. Bunu ihmal etmemek gerekiyor" dedi.