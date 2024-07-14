Erciyes'e zirve tırmanışı yaparken düşen kayalardan yaralanan 2 dağcı, 6 saatte kurtarıldı

KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı için grup halinde çıkan dağcılardan 2'si kayaların düşmesi sonucu yaralandı. 2 dağcı, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Erciyes Dağı'nın 3 bin 650 metre rakımındaki Şeytan Deresi mevkisinde meydana geldi. Bir grup dağcı, Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirmek için sabah saatlerinde yürüyüşe başladı. Dağcılardan Belgin (36) ve Ahmet K. (66), kayaların düşmesi sonucu yaralandı. Diğer dağcıların ihbarı sonucu olay yerine jandarma, AFAD, sağlık, itfaiye, UMKE, Yesevi Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saat sonra ulaştığı yaralı 2 dağcı, yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Erciyes'in zirvesinden indirilen dağcılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.