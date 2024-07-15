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        Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        KAYSERİ-Niğde yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:36 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:40
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        Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        KAYSERİ-Niğde yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Niğde yolu Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. B.H. (66) idaresindeki 38 RR 645 plakalı hafif ticari araç ile Ö.D. (48) yönetimindeki 07 ZCC 72 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Ö.D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.D. (44) ile F.H. (68) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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