Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor hazırlık maçında Samsunspor'a mağlup oldu

        Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor hazırlık maçında Samsunspor'a mağlup oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 3-1’lik skorla mağlup oldu.

        Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Ramazan, Attamah, Mehmet Eray, Boa Morte, Mane, Cardoso, Bahoken 11’iyle çıktı. Samsunspor ise müsabakada Okan, Zeki, Bedirhan, Drongelen, Soner, Celil, Bennaser, Tait, Schindler, Emre Kılınç ve Mouandilmadji 11’iyle yer aldı. Samsunspor’un gollerini Mouandilmadji, Ntcham ve Ercan Kara attı. Kayserispor’un tek golünü Nazon kaydetti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Hazırlık maçından görüntü

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet Yiğit, kabri başında anıldı
        15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet Yiğit, kabri başında anıldı
        "Alçak Darbe Girişiminin Kayseri Basınındaki Yansıması" sergisi açıldı
        "Alçak Darbe Girişiminin Kayseri Basınındaki Yansıması" sergisi açıldı
        Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        T200 Masters Tenis Turnuvası Kayseri'de tamamlandı
        T200 Masters Tenis Turnuvası Kayseri'de tamamlandı
        Gurbetçi arkeolog, Zile'nin kerpiç evlerini geleceğe taşımanın uğraşını ver...
        Gurbetçi arkeolog, Zile'nin kerpiç evlerini geleceğe taşımanın uğraşını ver...