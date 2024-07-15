Kayserispor hazırlık maçında Samsunspor'a mağlup oldu

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Ramazan, Attamah, Mehmet Eray, Boa Morte, Mane, Cardoso, Bahoken 11’iyle çıktı. Samsunspor ise müsabakada Okan, Zeki, Bedirhan, Drongelen, Soner, Celil, Bennaser, Tait, Schindler, Emre Kılınç ve Mouandilmadji 11’iyle yer aldı. Samsunspor’un gollerini Mouandilmadji, Ntcham ve Ercan Kara attı. Kayserispor’un tek golünü Nazon kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.