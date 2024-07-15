Kayseri'de '15 Temmuz Milletin Zaferi Yürüyüşü' ve anma etkinlikleri yapıldı

KAYSERİ'de, '15 Temmuz Milletin Zaferi Yürüyüşü' ve Cumhuriyet meydanında anma etkinlikleri düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Bunların, bize karşı yapacakları bu girişimlerle bizi durduramayacaklarını mutlaka görmeleri lazım. Bu hainlerin tabancalarına, tüfeklerine karşı, ezan sesleriyle, selalarla hep birlikte, 'sıkın ulan' diyebilmeyi bize Allah müsaade ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Bu millet budur, engellenemez, durdurulamaz, durdurulamayacak" dedi.

Kartal Şehitliği'nde vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda anma etkinlikleri düzenlendi. Burada konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Türkiye büyüyecek. Türkiye güçlenecek. Bunu engelleyemeyecekler. Bunu durduramayacaklar. Buna karşı duramayacaklar. Allah'ın izniyle 85 milyon birlik ve beraberlik içinde ilerlemeye devam edeceğiz. Bunun için bir gün PKK, bir gün YPG, bir gün DEAŞ bir gün FETÖ devamlı karşımıza engeller çıkardılar, çıkarmaya devam edecekler. Biz de bunlara karşı gerekli mücadeleyi verdik, vermeyi sürdüreceğiz. Bunların, bize karşı yapacakları bu girişimlerle bizi durduramayacaklarını mutlaka görmeleri lazım. Bu hainlerin tabancalarına, tüfeklerine karşı, ezan sesleriyle, selalarla hep birlikte, 'sıkın ulan' diyebilmeyi bize Allah müsaade ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Bu millet budur, engellenemez, durdurulamaz, durdurulamayacak" diye konuştu.

'252 ŞEHİDİMİZ VAR' Sözlerini sürdüren Akar, "252 şehidimiz var, 2 bin 196 yaralımız var. Yaralılarımızın gerçekten her biri bir destan. Bu insanlık dışı vahşeti unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu mücadele sadece devlet tarafından değil, devlet ve millet, güvenlik güçleri ve millet birleşti ve beraber yaptık. Dolayısıyla o gece bütün dünyaya, ordu- milletin özelliğini ve her Türk'ün asker doğduğunu bir daha şanla, şerefle gösterdik" ifadelerini kullandı. 'KAYSERİMİZİ KARIŞTIRMAYA KALKTILAR' 15 Temmuz'un önemli göstergelerinden birinin de illerde etkinlikler düzenlenmesi olduğunu aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Bugün burada ve ülkemizin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz'u anma günleri tertipleniyor. Anma günleri maalesef sadece AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerlerde yapılıyor. Bu da çok anlamlı ve çok önemli. Bunu biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunun da halkımız tarafından bilinmesi lazım. Bunlar geçtiğimiz günlerde, Suriyeliler vasıtasıyla İstiklal şehri, huzur şehri, Kayserimizi karıştırmaya kalktılar. Fakat Sayın Valimizin dirayetli, duruşuyla, güvenlik kuvvetlerimizin fedakarhane çalışmalarıyla ve siz halkımızın da devletimizle beraber olmasıyla çok şükür bu belayı kontrol altına aldık. Hiçbir oyuna gelmeyeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Özellikle bu sosyal medyadaki teröristlere çok dikkat edeceğiz. Olaylardan sonra alınan bilgilerde, bu işlerin organize olduğu, birtakım istihbarat örgütlerinin bu işin içinde olduğu, Kayserimizi ve dolayısıyla ülkemizi karıştırmak için gayret gösterdikleri de gelen bilgilerden çok açık ve seçik bir şekilde anlaşılmaktadır."