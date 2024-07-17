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        Kayseri'de örtü yangını 2 saatte söndürüldü

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:50
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        Kayseri'de örtü yangını 2 saatte söndürüldü
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yahyalı ilçesi Dikme Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye arazöz ve Yahyalı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Örtü yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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