Kayseri'de örtü yangını 2 saatte söndürüldü

Yahyalı ilçesi Dikme Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye arazöz ve Yahyalı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Örtü yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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