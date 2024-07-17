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        Kayseri'de 'çöp' tartışmasında baba ile oğlu tabancayla vuruldu

        KAYSERİ'de, binanın önüne bırakılan çöp torbası nedeniyle çıkan tartışmada tabanca ile vurulan baba ile oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:35
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        Kayseri'de 'çöp' tartışmasında baba ile oğlu tabancayla vuruldu
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        KAYSERİ’de, binanın önüne bırakılan çöp torbası nedeniyle çıkan tartışmada tabanca ile vurulan baba ile oğlu yaralandı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokaktaki 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre A.K. ve komşusu baba Ali Osman Ö. ile oğlu Murat Ö. arasında binanın önüne bırakılan ‘çöp’ nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah kavgaya dönüştü. Kavgada, baba Ali Osman Ö. ve Murat Ö. tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi A.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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