Kayseri'de 'çöp' tartışmasında baba ile oğlu tabancayla vuruldu
KAYSERİ'de, binanın önüne bırakılan çöp torbası nedeniyle çıkan tartışmada tabanca ile vurulan baba ile oğlu yaralandı.
KAYSERİ’de, binanın önüne bırakılan çöp torbası nedeniyle çıkan tartışmada tabanca ile vurulan baba ile oğlu yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokaktaki 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre A.K. ve komşusu baba Ali Osman Ö. ile oğlu Murat Ö. arasında binanın önüne bırakılan ‘çöp’ nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah kavgaya dönüştü. Kavgada, baba Ali Osman Ö. ve Murat Ö. tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi A.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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