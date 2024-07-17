Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', ‘kasten yaralama’, ‘basit yaralama’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 10 yıl 8 ay hapis cezası olan H.H.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Firari hükümlü, belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. H.H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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