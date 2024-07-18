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        Kayseri'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        KAYSERİ'de cip ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 02:46 Güncelleme: 18.07.2024 - 02:50
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        Kayseri'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        KAYSERİ'de cip ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 38 KH 377 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YL 088 plakalı cip çarpıştı. Kazada sürücü A.C.. ile yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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