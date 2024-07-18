Konyaspor hazırlık maçında Hollanda ekibi Almere City'i mağlup etti
Konyaspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Almere City'i 3-2'lik skorla mağlup etti.
Konyaspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Almere City’i 3-2’lik skorla mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam eden Konyaspor, ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Almere City ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı takım müsabakaya; Slowik, Calusic, Damjanovic, Yasir, Ufuk, Oğulcan, Moreno, Baoteng, Rak, Yusuf ve Emrehan 11’iyle çıktı. Almere City ise karşılaşmada; Wendlinger, Floranus, Barbet, Jacobs, Zagaritis, Carbonell, Resink, Ritmeester, Guillaume, Mattoir ve Robinet 11’iyle yer aldı. Konyaspor’un gollerini Moreno, Adil Demirbağ ve Sambou attı. Almere City’in gollerini ise Dors ve Hansen kaydetti.
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