Eski Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na hakaretten 1740 TL para cezasına çarptırıldı

ESKİ Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Yakup B. (48), tutuksuz yargılandığı davada 1740 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 15 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. Yakup B.., iddiaya göre; Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı'ya yönelik sosyal medya hesabından hakaret içerikli yorum yaptı. Şikayet sonrası Yakup B. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüp, iddianame düzenlendi. Yakup B. hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.