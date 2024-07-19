Kayseri'de akrabalar arasında kavga: 2 yaralı

KAYSERİ'de, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan kavgada biri tüfek, biri de darp sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anafartalar Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre O.Ö. ve akrabası K.Ö., akrabalarıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada K.Ö., başına aldığı cam şişe darbesiyle yaralandı. O.Ö. ise ateş ettiği av tüfeğiyle akrabalarından oluşan gruptaki bir kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.