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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı

        KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan firari hükümlü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 01:25 Güncelleme: 20.07.2024 - 01:30
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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı
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        KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan firari hükümlü M.K. (27) ile 4 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Ö. (27), takip sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında M.K. ile S.Ö., polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu 'hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından kaydı bulunan S.Ö. ile 'uyuşturucu madde satın almak, hırsızlık, yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan 18 adet suç kaydı bulunan M.K. yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, polis yeleği, telsiz ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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