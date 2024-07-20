Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı

KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan firari hükümlü M.K. (27) ile 4 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Ö. (27), takip sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında M.K. ile S.Ö., polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu 'hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından kaydı bulunan S.Ö. ile 'uyuşturucu madde satın almak, hırsızlık, yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan 18 adet suç kaydı bulunan M.K. yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, polis yeleği, telsiz ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.