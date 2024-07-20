Otomobilin şarampole devrildiği kazada anne ile oğlu öldü

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada Tülay Öğretici (48) ve oğlu Emirhan Öğretici (15) hayatını kaybetti.

Kaza, sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Yuları Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Taha Öğretici’nin kontrolünü yitirdiği 38 UV 736 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, Tülay Öğretici ile oğulları Ahmet Taha Öğretici ve Emirhan Öğretici yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tülay Öğretici ile oğlu Emirhan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Anne ile oğlunun cenazesi otopsi için morga konulurken, yaralı Ahmet Taha Öğretici'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.