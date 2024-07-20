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        Otomobilin şarampole devrildiği kazada anne ile oğlu öldü

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada Tülay Öğretici (48) ve oğlu Emirhan Öğretici (15) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:05
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        Otomobilin şarampole devrildiği kazada anne ile oğlu öldü
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada Tülay Öğretici (48) ve oğlu Emirhan Öğretici (15) hayatını kaybetti.

        Kaza, sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Yuları Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Taha Öğretici’nin kontrolünü yitirdiği 38 UV 736 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, Tülay Öğretici ile oğulları Ahmet Taha Öğretici ve Emirhan Öğretici yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tülay Öğretici ile oğlu Emirhan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Anne ile oğlunun cenazesi otopsi için morga konulurken, yaralı Ahmet Taha Öğretici'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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