Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
KAYSERİ'dehavaların ısınması ile özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' (camel spider), halkı tedirgin etti.
KAYSERİ'dehavaların ısınması ile özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' (camel spider), halkı tedirgin etti.
Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde görülen örümcekler, bölgede tedirginliğe neden oldu. Özellikle akrep, kertenkele, fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye yol açtı. Yaklaşık bir insan eli kadar boyu olduğu belirtilen ve bir metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle ilaçlama yapılmasını veya alternatif önlemler alınmasını isteyen bölge halkı, bu tür örümceklerin yaz aylarında sıklıkla görüldüğünü söyledi.
'SARIKIZ' ÖRÜMCEĞİ
Sarıkız örümceği, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, dünyada da yoğun olarak Afrika ve Namibya'da bulunuyor. Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklı olan sarıkız örümcekleri, genellikle etle besleniyor. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız örümcekleri, akrep dahil birçok hayvanı yiyebiliyor. Boyları 8-10 santim olan sarıkız örümcekleri, avlarını dişleriyle ovuşturduğu için ısırdıklarını fark edemiyor. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için yalnızca geceleri hareket eden sarıkız örümcekleri, saatte 1,5 kilometre katedip, 1 metre yüksekliğe zıplayabiliyor. DHA)
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