Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği

KAYSERİ'dehavaların ısınması ile özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' (camel spider), halkı tedirgin etti.

Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde görülen örümcekler, bölgede tedirginliğe neden oldu. Özellikle akrep, kertenkele, fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye yol açtı. Yaklaşık bir insan eli kadar boyu olduğu belirtilen ve bir metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle ilaçlama yapılmasını veya alternatif önlemler alınmasını isteyen bölge halkı, bu tür örümceklerin yaz aylarında sıklıkla görüldüğünü söyledi.