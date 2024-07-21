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        Ankaragücü Sportif Direktörü İçgül: Doğru karakterlerle üst lige çıkmayı hedefliyoruz

        MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Seyit İçgül, "Geçen seneye baktığımızda bu takımın çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:30
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        Ankaragücü Sportif Direktörü İçgül: Doğru karakterlerle üst lige çıkmayı hedefliyoruz
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        MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Seyit İçgül, "Geçen seneye baktığımızda bu takımın çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Kadro yapısı olarak fena bir kadro yoktu. İlk 10’a oynayacak kadro yapısı vardı. Futbolda böyle şeyler var. Önemli olan tekrardan bu kulübü bir an önce ayağa kaldırıp bir üst lige çıkarmak. Büyük ve özverili çalışıp, doğru transfer yapıp, doğru insanlarla, doğru karakterlerle bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

        1'inci Lig ekibi MKE Ankaragücü, Kayseri'de bulunan bin 850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Seyit İçgül, "Yeni yönetimin seçilmesiyle tekrardan yeni bir yapılanmaya girdik. Ankaragücü büyük bir camia. Türkiye’nin büyükleri felan diyoruz ama Ankara'nın ve Türkiye’nin en büyük takımlarından birinde çalıştığımız için de gerçekten çok mutluyum. Tabiki i baskı ve stres olacak ama böyle takımlarda çalışıyorsanız bu strese de katlanmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

        "HERKES BÜYÜK ÖZVERİ VE FEDAKARLIKLA ÇALIŞIYOR"

        Erciyes'te kamp çalışmalarının olumlu bir havada geçtiğini de belirten İçgül, "Yeni bir hocamızla Erciyes’te kamp çalışmalarımız başladı. Giden arkadaşlarımız oldu. Gelen arkadaşlarımızla da bir protokol yaptığımız yeni transferlerimiz var. Transfer yasağını açınca da zaten onda da çok bir sorun yok. İnşallah onu ödedikten sonrada zaten hep birlikte bir imza töreni yapmayı düşünüyoruz. Şu anda Allah'a şükür istediğimiz gibi gidiyor. Çalışma ortamı çok iyi, sahalar gerçekten çok güzel, hava olarak da nem yok. Bizim için bu bir avantaj. Rahat bir ortamda çalışıyoruz. Tabii ki, Ankaragücü’nde hedef bir üst lige çıkmak. İnşallah ekiple birlikte malzemecisinden, masöründen, basınından, en alt biriminden en üst birimine kadar taraftarlarla beraber bu ipi göğüslemeyi düşünüyoruz. Onun için herkes büyük özveri ve fedakarlıkla çalışıyor. İnşallah bu fedakarlığın sonunda bir üst lige çıkarız" diye konuştu.

        "3 YABANCI OYUNCU İLE YOLLARIMIZI AYIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

        Süper Lig'de yer alan kadrolarını genel anlamda koruduklarını da sözlerine ekleyen Seyit İçgül, "Özellikle kulübümüze baktığınızda giden oyuncuların çoğu defansif açıdan 3-4 tane stoper arkadaşımız ayrılmış. Sözleşmesi biten futbolcular vardı. Ama şöyle baktığımızda genelde geçen sezonki kadromuzu muhafaza ettik. Ama tabii ki yabancı sınırı var. Şu anda 6 tane yabancı oynatma hakkımız oldu. Kulüplerin en büyük handikapı da bu oluyor. Çünkü, bir üst ligde 11-12-13 taneyken bir alt lige düşünce Allah korusun bu sorunla karşılaşıyoruz. O arkadaşlarla da görüştük. En azından 1-2 tanesini belki de 3 yabancı oyuncumuzla yollarımızı ayırmayı düşünüyoruz. Yolumuzu ayırdıktan sonra belki ihtiyaç olursa 1-2 tane daha transfer yapmayı düşünüyoruz. Tolga ve Efkan arkadaşımız da kampımıza katıldı. 100'de 90’ını tamamladık diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        "ÖNEMLİ OLAN BU KULÜBÜ TEKRARDAN AYAĞA KALDIRMAK"

        MKE Ankaragücü'nün iyi noktalara gelmesi gerektiğine inandığını da söyleyen İçgül, "Zaten iyi bir kadro vardı. Geçen seneye baktığımızda bu takımın çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Kadro yapısı olarak fena bir kadro yoktu. İlk 10’a oynayacak kadro yapısı vardı. Ama, tabii ki çeşitli sebeplerden dolayı şanssızlık da ilave olunca son hafta yine kurtarma ihtimali olmasına rağmen büyük bir şanssızlık. Geçen sene tarafsızdım; o kadar çok üzülmüştüm ki ama önemli değil futbolda böyle şeyler var. Önemli olan tekrardan bu kulübü bir an önce ayağa kaldırıp bir üst lige çıkarmak. Şu anda Allah'a şükür inanılmaz bir yönetim var arkamızda. İsmail Başkanımız, Feridun Başkanımız o kadar çok destek veriyorlar ki biz de onları mahçup etmeme adına büyük ve özverili çalışıp, doğru transfer yapıp, doğru insanlarla, doğru karakterlerle bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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