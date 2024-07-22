Atatürk'ün fotoğrafını yakmaktan yargılanan 4 lise öğrencisine beraat kararının gerekçesi açıklandı

KAYSERİ'de, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla 4 lise öğrencisine tutuksuz yargılandıkları davada verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, söz konusu görüntülerin 22 kişilik WhatsApp grubunda paylaşılıp yayıldığını vurgulayarak, "Tanık ihbarı üzerine haber paylaşımlarının 3'üncü kişilerce yapıldığı, eylemi gerçekleştirdikleri yerin dosyadaki kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzerine umuma açık olmayan ıssız bir yer olduğu, dolayısıyla hakaretin belirlenemeyen kişi tarafından görülme, duyulma ve algılanabilme olasılığının bulunmaması ve herhangi bir sınırlama olmaksızın herkese açık olan yerlerde işlenmediği anlaşılmakla, eylemin yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Olay, geçen yıl 26 Ekim'de İncesu ilçesinde meydana geldi. Lise 12'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. bir aradayken öğrencilerden A.K., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ateşe verdi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. 4 öğrenci, jandarma tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı. İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 sanık hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan ceza istendi. Geçen yıl kasım ayında İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 sanık adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.