Sözleşmeli erin öldüğü kavganın davası, 'güvenlik' gerekçesiyle Çorum'da görülecek

KAYSERİ'de Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dava dosyası 'güvenlik' gerekçesiyle Çorum'a nakledildi.

Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51), meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral ayaklarından, arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun da başından yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Turgut Uzun hayatını kaybetti, Adem Oral ise tedavisi sonrası taburcu edildi. Çalışma başlatan polis, Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir'i kentin farklı adreslerinde yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında Sözleşmeli Er Turgut Uzun'a karşı olan eylemlerinden dolayı 'kasten adam öldürme' suçundan 1’er kez, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral'a (37) karşı eylemleri nedeniyle de 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2’şer kez olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi.

Tutuksuz müşteki-sanıklar Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral hakkında ise Kerem, Sıddık Can ve Nimet Taşdemir'e karşı eylemlerinden dolayı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 3'er kez müebbet hapis cezası talep edildi.