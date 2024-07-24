2 kardeşin öldüğü kavganın davasında 1 tahliye

KAYSERİ'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ahmed Alhalaf (29) ile kardeşi Muhammed Alhalaf'ı (26) öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanıktan Beşşar El Hammud’un, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Olay, geçen yıl 24 Kasım'da saat 21.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmed Alhalaf ile kardeşi Muhammed Alhalaf, tüfekle vuruldu. İhbarla adrese sevk edilen ekipler, 2 kardeşin öldüğünü belirledi. Kayseri Devlet Hastanesindeki işlemler sonrası kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Suriye'ye götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturmayı genişleten polis ekipleri, 2 farklı günde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda Abdulmelik El H., Muhammed El H. ve Mahmuood Alk H. de gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenlenen operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Hüseyin El Hammud'un 2 kardeşi öldürdüğü, tartışmanın da borç meselesi yüzünden çıktığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Hüseyin El Hammud ve kardeşi Beşşar El Hammud tutuklanırken, Abdul Hamid Alhıs ve Usame H. ise adli kontrolle salıverildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlenirken, Usame H.’nin dosyası ayrıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 6 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürme', 'kasten adam öldürmeye yardım etme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından çeşitli cezalar istendi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Hüseyin El Hammud ve kardeşi Beşşar El Hammud ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Uyuşturucu parası yüzünden tartıştıklarını anlatan Hüseyin El Hammud, "3 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olaydan 2 gün önce Muhammed'den 150 TL karşılığında uyuşturucu aldım. Ama parasını vermedim. Ardından beni arayıp, '150 TL, bin TL oldu' dedi. Küfretti. 15 dakika sonra da eve 5-6 kişi geldi. Beni dövmeye başladılar. Kapıya doğru ateş ettim. Kimin olduğunu bilmiyordum. Ama Muhammed'in yere doğru düştüğünü gördüm. Öldürecekler diye korktum. Tüfek ile 1 el ateş ettim. Ama korkmadılar. Üzerime gelmeye devam ettiler. Tüfeği almak isterken, arbede çıktı. Bu sırada tüfek patladı. Sonra da korkumdan olay yerinden kaçtım. 'Parayı vermezsen seni keseceğiz' dediler. Daha önce korktuğum için farklı ifade verdim" dedi.