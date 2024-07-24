Kayseri'de 3 katlı binanın çatısı yandı

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında, saat 14.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler çatının büyük bölümünü kapladı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

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