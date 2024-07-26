Kayseri'de 10,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın (44) il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda şüphelinin kullandığı hafif ticari araç, Malatya yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Şüphelinin aracında narkotik köpeğiyle yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış 10 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.