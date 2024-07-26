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        Depremzede çiftin öldüğü kazada diğer aracın sürücüsü de hayatını kaybetti

        KAYSERİ'de Samet Dağcıoğlu (35) ve eşi Leman (32) Dağcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada yaralanan 4 kişiden diğer aracın sürücüsü Faruk Baran (69) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:20
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        Depremzede çiftin öldüğü kazada diğer aracın sürücüsü de hayatını kaybetti
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        KAYSERİ’de Samet Dağcıoğlu (35) ve eşi Leman (32) Dağcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada yaralanan 4 kişiden diğer aracın sürücüsü Faruk Baran (69) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dağcıoğlu ailesinin geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Gaziantep'te yakalandığı ve evlerinin yıkılması ile Ankara'ya taşındıkları belirtildi.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kayseri-Ankara kara yolu Kalkancık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hollanda'dan gelen gurbetçi Faruk Baran (69) yönetimindeki 48-TJ-JZ plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Samet Dağcıoğlu idaresindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kazada Samet Dağcıoğlu ile eşi Leman Dağcıoğlu hayatını kaybederken, çocukları Demet (12), Hiranur (5) ve Hikmet Can Dağcıoğlu (14) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan gurbetçi Faruk Baran da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        DEPREME YAKALANIP ANKARA’YA TAŞINMIŞLAR

        Dağcıoğlu ailesinin Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlere memleketleri Gaziantep’te yakalandığı, evleri yıkılan ailenin Ankara’ya taşındığı, Samet Dağcıoğlu’nun Ankara’da kendisine ait iş yerinde diş teknisyenliği yaptığı belirtildi. Dağcıoğlu ailesinin memleketleri Gaziantep'e gitmek için yola çıktıkları bildirildi. Samet ile eşi Leman Dağcıoğlu'nun cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep’e, Faruk Baran ise memleketi Yozgat'a gönderilecek.

        Durumları ağır olan çocuklardan Demet, Hiranur ve Hikmet Can Dağcıoğlu’nun tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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