Depremzede çiftin öldüğü kazada diğer aracın sürücüsü de hayatını kaybetti

KAYSERİ’de Samet Dağcıoğlu (35) ve eşi Leman (32) Dağcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada yaralanan 4 kişiden diğer aracın sürücüsü Faruk Baran (69) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dağcıoğlu ailesinin geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Gaziantep'te yakalandığı ve evlerinin yıkılması ile Ankara'ya taşındıkları belirtildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kayseri-Ankara kara yolu Kalkancık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hollanda'dan gelen gurbetçi Faruk Baran (69) yönetimindeki 48-TJ-JZ plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Samet Dağcıoğlu idaresindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kazada Samet Dağcıoğlu ile eşi Leman Dağcıoğlu hayatını kaybederken, çocukları Demet (12), Hiranur (5) ve Hikmet Can Dağcıoğlu (14) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan gurbetçi Faruk Baran da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.