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        Düğünde havaya ateş açan 11 kişiye 91 bin lira ceza

        KAYSERİ'de düğünde havaya ateş açtığı gerekçesiyle 11 kişiye toplam 91 bin 542 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:35
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        Düğünde havaya ateş açan 11 kişiye 91 bin lira ceza
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        KAYSERİ'de düğünde havaya ateş açtığı gerekçesiyle 11 kişiye toplam 91 bin 542 TL ceza uygulandı.

        Pınarbaşı ilçesi Yukarıborandere Mahallesi'nde, 20 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında, düğünde hava ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri görüntüleri inceleyip, düğün sırasında havaya ateş eden 33 kişinin kimlik ve adres tespitini yaptı. Bu kapsamda 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 12 tabanca, 18 tabanca şarjörü, 6 av tüfeği, 3 bin 38 fişek ve 2 tabanca kutusu ele geçirildi. Havaya ateş ettiğini kabul eden 11 kişiye toplam 91 bin 542 TL ceza uygulandı. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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