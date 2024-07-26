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        Bürosunda başından vurulmuş halde bulunan avukat, toprağa verildi

        KAYSERİ'de, ofisinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan avukat Kazım Selim Somtaş (40), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 23:26 Güncelleme: 26.07.2024 - 23:30
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        Bürosunda başından vurulmuş halde bulunan avukat, toprağa verildi
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        KAYSERİ'de, ofisinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan avukat Kazım Selim Somtaş (40), toprağa verildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Binadaki avukatlık bürosundan silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, avukat Kazım Selim Somtaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Somtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Somtaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Somtaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Somtaş'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Somtaş, şehir mezarlığında toprağa verildi.

        Öte yandan yapılan ön otopsi raporunda Somtaş'ın tabancayla başına ateş ederek, intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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