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        Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi; sürücünün yaralandığı kaza kamerada

        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bir iş yerinin bahçesine girdiği kazada, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 01:20 Güncelleme: 27.07.2024 - 01:25
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        Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi; sürücünün yaralandığı kaza kamerada
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        KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bir iş yerinin bahçesine girdiği kazada, sürücü yaralandı. İş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada, otomobilin hızla gelip, mermer yüklü paletlere çarptığı görüldü.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Karacabey Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. K.K. (29) idaresindeki 06 ZIY 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin bahçesine girdi. Kazada, sürücü K.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından yaralı Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün hızla iş yerine doğru geldiği kontrolü kaybetmesi sonucu, iş yeri bahçesinde yer alan mermer yüklü paletlere çarptığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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