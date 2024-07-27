Kayseri'de 25 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
KAYSERİ'de, '12 yaşını doldurmamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü O.
KAYSERİ'de, '12 yaşını doldurmamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü O.E. (35), polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahsılar Büro Amirliği ekipleri, '12 yaşını doldurmamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan O.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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