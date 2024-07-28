KAYSERİ-Malatya yolunda otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kız kardeş öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunun 35'inci kilometresi Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.K. yönetimindeki 06 DF 3723 plakalı otomobil, G.P. yönetimindeki 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve kız kardeş oldukları öğrenilen N.G. ile N.K. hayatını kaybederken, sürücü A.K. yaralandı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.