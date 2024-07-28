Polisin 'dur' ihtarına uymayan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında M.E.Ş.'nin kullandığı plakasız motosikleti durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, takip sonucu yakalandı. M.E.Ş.'ye yapılan incelemede 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' ve 'silahla yağma' gibi 7 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan firari hükümlü, polis merkezine götürüldü.

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