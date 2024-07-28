Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Polisin 'dur' ihtarına uymayan firari hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarından kaçan plakasız motosiklet sürücüsü takip sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 28.07.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarından kaçan plakasız motosiklet sürücüsü takip sonucu yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamasında sürücü M.E.Ş.’nin (28) çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında M.E.Ş.'nin kullandığı plakasız motosikleti durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, takip sonucu yakalandı. M.E.Ş.'ye yapılan incelemede 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' ve 'silahla yağma' gibi 7 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan firari hükümlü, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!

        Benzer Haberler

        Otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kız kardeş öldü, 1 kişi yarala...
        Otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kız kardeş öldü, 1 kişi yarala...
        Kayseri'de trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi
        Kayseri'de trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi
        Talas'ın parkları çocukların kitap okuma mekanları oluyor
        Talas'ın parkları çocukların kitap okuma mekanları oluyor
        Geçimlerini evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek sağlıyo...
        Geçimlerini evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek sağlıyo...
        Kayseri'de düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Kayseri'de düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Kayseri'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı