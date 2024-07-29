Otomobilin üzerine çıkıp, silahla etrafa ateş açtı; 2 saatte ikna edildi

KAYSERİ'deotomobilin üzerine çıkıp, elindeki tabancayla etrafa ateş açan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Recep Ö. (41), polisin 2 saat süren çabaları ile ikna edilip, merkeze götürüldü.

Olay, 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Babayiğit Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Recep Ö., evinin önündeki otomobilin üzerine çıkarak tabancayla etrafa ateş açmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Recep Ö.'nün ikna olmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri gönderildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile Recep Ö. ikna oldu. Recep Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.