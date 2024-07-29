Kazada ölen kız kardeşler, mezar ziyaretine gidiyorlarmış

KAYSERİ-Malatya yolunda otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Nimet Göverçile (69) ile kız kardeşi Nemide Karanfil (62), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kız kardeşlerin, anne ve babalarının mezarlarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunun 35'inci kilometresi Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Karanfil, yönetimindeki 06 DF 3723 plakalı otomobil, G.P. yönetimindeki 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve kız kardeş oldukları öğrenilen Nimet Göverçile ile Nemide Karanfil hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Karanfil yaralandı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet Karanfil, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Bünyan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KAZA ANI DEVRETTİKLERİ İSTASYONUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde istasyondan ana yola çıkan kamyona bir süre sonra otomobilin çarptığı görüldü. Akaryakıt istasyonunun ise yaklaşık 5 yıl önce Nimet Karanfil ve bir süre önce hayatını kaybeden eşine ait olduğu öğrenildi.

MEZAR ZİYARETİNE GİDİYORLARMIŞ

Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Nemide Karanfil'in cenazesi Bünyan ilçesi Bayramlı Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına oğlu Ahmet Karanfil, ailesi ve yakınları katıldı. Nemide Karanfil, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ablası Nimet Göverçile ise, şehir mezarlığında defnedildi. Diğer yandan Nimet Göverçile'nin Danimarka'da yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce izin için Türkiye'ye geldiği, bugün geri dönmeyi planladığı için kardeşi Nimet ve yeğeni Ahmet ile birlikte anne ve babalarının mezarını ziyarete giderken kaza geçirdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.