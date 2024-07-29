AK Parti'li Elitaş: Katil Netanyahu'nun Dışişleri Bakanına lanetlerimi gönderiyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanı, hadsiz bir açıklama yapmış. Tüm milleti yüreğinden hançerleyen, o siyonist, soykırımcı katil Netanyahu'nun Dışişleri Bakanına buradan şiddet ve nefretle lanetlerimi gönderiyorum" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda Kayseri’nin Yıldızları Ödül Töreni düzenlendi. Etkinliğe Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda başkanları, iş insanları ve davetliler katıldı. Programda, başarılı olan 36 iş insanına plaket verildi. Programda konuşan Elitaş, "İsrail Dışişleri Bakanı, hadsiz bir açıklama yapmış. Haysiyetsiz bir açıklama gerçekleştirmiş. Mazlumların lideri, onların dertleriyle dertlenen, 'dünya 5'ten büyüktür' diye ilk defa söyleyen bir lidere Cumhurbaşkanına hadsizce bir açıklama yapmış. Değerli Odalar Birliği başkanımız olmak üzere tüm milleti yüreğinden hançerleyen, o siyonist, soykırımcı katil Netanyahu'nun Dışişleri Bakanına buradan şiddet ve nefretle lanetlerimi gönderiyorum. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulme her zaman şiddetle karşı çıkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hassasiyet Gazze'deki yaşayan, Filistin'deki yaşayan Müslüman topluluğa yapılan soykırımla değil, yıllar önce Alman Nazileri tarafından soykırıma tabi tutulan ve onların zulmünden kaçanları bağrına basmış Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, devletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak itiraz ediliyor" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU DENEN CANİYİ 57 KEZ AYAKTA ALKIŞLAYARAK SUÇ İŞLEMİŞLERDİR' Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosunda Netanyahu'nun alkışlanmasına tepki gösteren Elitaş, "1930-1940'larda fırınlarda eritilerek zulme tabi tutulan Yahudilere bağrını açan Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kime yapılırsa yapılsın zulme karşı tarih boyunca Türk milletinin özelliklerinden dolayı dik durmuştur, direnmiştir. Onun için şu anda Almanya devletine bakıyorum. 70-80 yıl önce işlediği günahların sanki kefaretini ödermiş gibi yeni Nazi İsrail'in soykırımını, şiddetini destekleyen hareket yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosunda soykırımcı, katil, 40 bin insanın kanına girmiş, 16 bini çocuk olmak üzere 7-8 aydır soykırım yapan Netanyahu denen caniyi 57 kez ayakta alkışlayarak insanlık dramına suç işlemişlerdir. İnsanlığın yüreğini sızlatmışlardır. Yazıklar olsun sizlere. İnsanlık adına yazıklar olsun" diye konuştu.

'YIL SONU İTİBARİYLE 38 İLA 42 ENFLASYON RAKAMI İLE KARŞI KARŞIYA KALMIŞ OLACAĞIMIZI UMUYORUM' Enflasyon rakamlarına değinen Elitaş, "2023 yılının haziran ayından itibaren, ortaya koyduğumuz ekonomik tedbirlerin, yeni programın meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. Mayıs ayında yüzde 75 civarında olan enflasyonun, haziran ayında yüzde 72'lerin altına düştüğünü gördük. 2 veya 3 Ağustos tarihinde açıklanacak yeni enflasyon rakamlarıyla birlikte birisi baz etkisinden, bir de ekonomideki insanların sanayicinin ve tüketicinin ekonomi yönetiminden beklediği güvenin oluşmasıyla birlikte 60-61 civarında bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalmış olacağımızı tahmin ediyorum. Bir sonraki ayda yine aynı şekilde düşüş devam edecek. Bir sonraki ayda da muhtemelen olağanüstü bir şey olmadığı takdirde yüzde 50-52 civarında bir enflasyon oranıyla karşı karşıya olmuş olacağız. Bizler de bu güveni sağladığımız, ekonomi yönetiminin koyduğu ekonomik programına inancımızı gerçekleştirdiğimiz, onlara moral motivasyonunda teşvik ettiğimiz takdirde yıl sonu itibariyle 38 ila 42 arasındaki bir enflasyon rakamı ile karşı karşıya kalmış olacağımızı umuyorum" dedi.

'2027 YADA 2028 YILINDA HIZLI TRENE DE KAVUŞACAĞIZ' Hayata geçirilecek hızlı tren ve otoyol projelerini aktaran Elitaş, "Önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla beraber Ankara'dan Yerköy'e hızlı trenle geleceğiz. Oradan güzergahı takip ederek inşaat, şantiye alanımızda hızlı trenin gelişimini de ortaya koymuş olacağız. Niğde otoyolunu 4 Eylül 2020 tarihinde değerli belediye başkanımızla birlikte açılışında bulunduğumuz süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza, belediye başkanımız, '80 kilometrelik bir kılçık atacağız efendim' diye söylemişti. Buradan gelelim diye. Ama şimdi öğrendim ki 110 kilometrelik bir kılçık gerekiyormuş. Onu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla birlikte Kırşehir'den bu tarafa gelen otoyolunda yapılması için tasarruf tedbirleri içerisinde ama en azından projeleri yapılıyor. İz bedel olarak takip etmek, 2030 yılından önce hayata geçirmek üzere yaptırmayı planladığımızı ifade etmek istiyorum. 2027 yada 2028 yılında hızlı trene de kavuşacağız. 2030 yılından önce de inşallah Kayseri'den başlamak üzere İstanbul'a gidene kadar tamamı otoyola geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.