Kayseri'de iki katlı evde yangın

KAYSERİde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Engir Kümevleri'nde, bulunan 2 katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, iki katlı evde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.