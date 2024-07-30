Kayseri'de iki katlı evde yangın
KAYSERİde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KAYSERİde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Engir Kümevleri'nde, bulunan 2 katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, iki katlı evde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.