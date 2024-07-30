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        Kayseri'de servis midibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

        KAYSERİ'de işçileri taşıyan servis midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:55 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:00
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        Kayseri'de servis midibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı
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        KAYSERİ'de işçileri taşıyan servis midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 38 P 0791 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü ile U.E. idaresindeki 26 AFT 262 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, sürücü R.Ö. ile midibüste yolcu olan 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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