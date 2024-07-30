Kayseri'de servis midibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

KAYSERİ'de işçileri taşıyan servis midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 38 P 0791 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü ile U.E. idaresindeki 26 AFT 262 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, sürücü R.Ö. ile midibüste yolcu olan 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.